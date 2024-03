Payet, atacante do Vasco, participa de jantar com presidentes Lula e Macron

Entre os treinos e jogos, Dimitri Payet, jogador francês do Vasco da Gama, arrumou um “tempinho” para participar de um jantar com os presidentes Lula e Emmanuel Macron, na última quarta-feira (27).

O jogador foi um dos convidados ilustres do presidente da França, que promoveu um jantar com pessoas envolvidas com cultura, esporte e literatura, no hotel Rosewood, um dos mais luxuosos de São Paulo. Payet ainda presenteou Macron e Lula com camisas do Vasco.

O jantar fez parte da agenda do presidente francês, que visita o Brasil. Após o evento, Macron se dirigiu para Brasília com a comitiva, que incluía Payet.

O camisa 10 do Vasco chegou a treinar com o time na quarta-feira, mas foi liberado das atividades desta quinta-feira (28). O Gigante da Colina está aproveitando o período sem jogos para realizar uma intertemporada, com direito a dias de concentração e treinos em dois períodos.