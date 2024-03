Macron encerra visita pelo Brasil em Brasília nesta quinta-feira (28)

O presidente francês Emmanuel Macron conclui a sua passagem pelo Brasil com uma visita à Brasília, nesta quinta-feira (28), onde se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para finalizar os últimos compromissos previstos na agenda diplomática.

Após conhecer Belém, Rio de Janeiro e São Paulo, Macron será acompanhado por Lula em uma revista às tropas na Praça dos Três Poderes, e, na sequência, farão uma reunião bilateral, declaração à imprensa e terão um almoço oferecido pelo petista e pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, no Palácio do Itamaraty.

Confira agenda de Emmanuel Macron em Brasília:

11h30 – cerimônia oficial de chegada em Brasília;

12h – reunião bilateral com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva;

13h – cerimônia de assinatura de ato;

13h10 – cerimônia de imposição de condecoração;

14h – almoço oferecido por Lula e Janja Lula da Silva;

16h15 – encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O presidente francês começou o seu tour pelo país pela capital paraense na última terça-feira (26), que será sede da 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP 30), em 2025. Recebido por Lula, os dois presidentes foram até a ilha do Combu conhecer uma produção de chocolate artesanal.

Durante a passagem por Belém, as fotos de Lula e Macron repercutiram nas redes sociais. No x (antigo twitter), muitos usuários compararam as fotos dos dois presidentes de mãos dadas a ensaio de casais.