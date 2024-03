Conheça o submarino Tonelero, que Lula e Macron lançam nesta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente francês, Emmanuel Macron, estarão presentes na cerimônia de batismo e lançamento ao mar do submarino Tonelero (S42) em Itaguaí, Rio de Janeiro.

O Tonelero é uma parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), uma colaboração entre o Brasil e a França estabelecida em 2008, com um orçamento de cerca de R$ 40 bilhões. O submarino é o terceiro convencional com propulsão diesel-elétrica construído inteiramente no Brasil, como parte do Prosub. O programa visa entregar cinco submarinos até 2033, sendo quatro convencionais e um nuclear, através da transferência de tecnologia entre os dois países.

Atualmente, o Prosub já colocou dois submarinos em operação: Humaitá e Riachuelo. Além do Tonelero, o programa prevê a construção do S-BR Angostura (S43) e do Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) Álvaro Alberto.

O batismo do Tonelero seguirá a tradição da Marinha do Brasil, sendo realizado pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Após o lançamento, o submarino passará por uma série de testes para avaliar seus sistemas de combate, navegação e estabilidade no mar.

Com dimensões de 71,62 metros de comprimento, 6,2 metros de diâmetro e 15 metros de altura, o Tonelero será o quinto submarino da frota brasileira e o terceiro com propulsão diesel-elétrica construído no país. Ele tem capacidade de deslocamento de 1.870 toneladas e pode permanecer em operação por até 70 dias, sendo capaz de atingir uma velocidade máxima de 37km/h e mergulhar a uma profundidade superior a 250 metros.

Internamente, o Tonelero pode acomodar até 35 pessoas, incluindo uma tripulação de 27 praças e oito oficiais da Marinha. O submarino possui duas escotilhas e é dividido em 17 compartimentos principais.

Submarino é equipado com tecnologia avançada

O submarino Tonelero (S42), que será lançado ao mar com a presença dos presidentes Lula e Macron, é uma adição significativa ao arsenal das Forças Armadas do Brasil. Equipado com seis tubos de armas capazes de lançar torpedos, mísseis antinavio e minas, o Tonelero representa um salto tecnológico na defesa submarina brasileira. Seu Sistema de Combate é dotado de sensores acústicos, eletro-ópticos e óticos, bem como equipamentos de guerra eletrônica, garantindo uma capacidade de resposta eficaz em diferentes cenários.

O Brasil atualmente opera quatro submarinos: o Tupi e o Tikuna, do modelo IKL-209 de 1.400 toneladas, construídos na Alemanha e no Brasil, respectivamente; além dos submarinos Riachuelo e Humaitá, os primeiros frutos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) da Marinha do Brasil (MB), construídos inteiramente no país.

(Com informações do g1 nacional)