COP30 em Belém será a mais organizada do mundo, diz Lula durante evento no Combu

Durante seu discurso na Ilha do Combu na noite de terça-feira (26), o presidente Lula afirmou que o governo está comprometido em alcançar 0% de desmatamento na Amazônia até 2030. "Não foi ninguém que pediu para nós, não foi nenhuma convenção que pediu. Fomos nós, no governo, que decidimos que a gente vai levar a luta contra o desmatamento como uma profissão de fé. A gente vai acabar para provar ao mundo que nós vamos preservar a nossa Amazônia E nós queremos convencer o mundo de que o mundo que já desmatou tem que contribuir de forma muito importante para que os países que ainda tem floresta, mantenhas suas florestas em pé”, disse o presidente.

VEJA MAIS

Ainda em discurso, sobre a COP 30, Lula disse ao chefe de Estado Francês que ele terá o privilégio de participar o ano que vem da melhor organização de COP que já aconteceu no mundo: "Você, o ano que vem, vai ter o privilégio de vim aqui no estado do Pará, ouvir a Amazônia falar para o restante do mundo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Nós, não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da riqueza da nossa de biodiversidade, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruindo das terras onde eles moram".