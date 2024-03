Macron em Belém: Cacique Raoni fala sobre expectativa de encontro com Chefes de Estado

Cacique Raoni, líder indígena brasileiro da etnia caiapó, está em Belém, nesta terça-feira (26), para o compromisso do Presidente Francês, Emmanuel Macron, acompanhado do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em visita à fábrica de chocolates “Filha do Combu”, onde deve assinar um acordo para reforçar a bioeconomia na Amazônia e estreitar os laços com a região.

Junto aos representantes do Ministerio dos Povos Indígenas e da Secretária Geral da Presidência, o líder comentou sobre as expectativas e oportunidade de somar à luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas diante do mandatário francês. “Estou muito feliz nesse momento que os dois presidentes estão aqui. Eu vou aproveitar e falar que eles precisam ter um compromisso com nós indígenas para demarcar terras indígenas”, iniciou ele.

“Estou aqui muito feliz por hoje, para falar. Penso que os presidentes dos outros países também devem criar ministérios indígenas”, destacou Raoni.

Por fim, Raoni ainda deu recado aos jovens, relembrando sua antiga e presente luta pela comunidade indígena e incentivando a continuação do trabalho persistente pela preservação da Amazônia. “Espero que vocês também sigam esse trabalho, e que possam se dar muito bem com meu povo e as futuras gerações”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)