Macron em Belém: Lula homenageia Ilha do Combu em postagem nas redes sociais

A preservação da floresta amazônica é um dos motivos da visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Belém, capital do Pará, nesta terça-feira (26). Ele acompanhará o presidente da França, Emmanuel Macron, em um encontro na Ilha do Combu, local em que um acordo para fortalecer a bioeconomia local será firmado.

Acompanhe ao vivo a cobertura da visita de Lula e Macron a Belém.

O perfil oficial do Instagram de Lula postou, durante a chegada do presidente brasileiro à capital paraense, um vídeo em homenagem à Ilha do Combu. O material destaca os anseios da população ribeirinha quanto a preservação da floresta. Veja:

A agenda de Lula e Macron começou com a chegada dos dois em Belém. Eles embarcaram para a Ilha com uma comitiva, saindo da Estação das Docas. A visita do presidente francês também contará com a entrega de uma honraria ao cacique Raoni Metuktire, indígena da etnia Caiapó.

Essa é a primeira vez que Macron vem ao Brasil. Depois de Belém, ele ainda passará por outras três cidades: Itaguaí, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, no Distrito Federal. Lula estará o acompanhando em todos os destinos.