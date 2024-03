Macron em Belém: homem com tornozeleira eletrônica é preso pela PF no Combu

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira (26) na Ilha do Combu, no Pará, horas antes da chegada dos presidentes Lula e Emmanuel Macron a Belém. A ação foi realizada pela Polícia Federal em cumprimento a um mandado de prisão por roubo contra o suspeito. Conforme apurado pela equipe de O Liberal, o homem usava uma tornozeleira eletrônica no momento que foi autuado.

De acordo com a PF, a ação fez parte do protocolo para garantir a segurança na região das ilhas que cercam Belém, local que receberá a visita dos presidentes do Brasil e da França. Não há informações sobre qual o local exato da prisão do investigado. O homem foi transportado de lancha até um espaço náutico no bairro do Jurunas, onde foi conduzido para uma viatura da PF.

Várias medidas de segurança estão sendo tomadas na capital paraense e nos locais que serão visitados por Macron e Lula, desde a confirmação da vinda dos presidentes para Belém. Uma delas é a suspensão, por cinco horas, da travessia para a Ilha do Combu. A prefeitura da capital fechou o terminal hidroviário Ruy Barata desde o início da manhã e recomendou que a Cooperativa Bela Vista, que faz linha para a ilha, não faça viagens no período de 14h às 19h. Os presidentes terão um encontro em um barco no meio da Baía do Guajará e visitarão a empresa produtora de cacau, na região das Ilhas.