Antes de vir à Belém, Macron visita porto espacial na Guiana Francesa

O presidente da França, Emmanuel Macron, visita o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, antes da sua chegada à capital paraense, prevista para acontecer na tarde desta terça-feira (26). No departamento ultramarino francês da Guiana, Macron vai apresentar quatro projetos de pequenos foguetes, cujo primeiro voo será financiado pela França.

O mandatário francês conheceu as instalações ao lado do presidente do Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES), Philippe Baptiste (CL), e do CEO da Arianespace, Stephane Israel (L) e do prefeito de Kourou, François Ringuet.

O voo inaugural do lançador Ariane 6 deverá ocorrer entre meados de junho e final de julho. O programa visa devolver à Europa a autonomia de acesso ao espaço.

O futuro do centro de Kourou deve ser "redefinido para que seja um verdadeiro porto espacial da Europa", afirmam fontes do Palácio do Eliseu. Destacam, em especial, a grande competição representada pelos foguetes SpaceX de Elon Musk e o desenvolvimento de micro e mini lançadores.

Na Guiana, Macron também se mostrou favorável à instalação de atividades de "mineração legal" para "reduzir" a ilegal e prometeu fortalecer a cooperação com o Brasil nessa luta.