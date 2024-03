Semas e Ideflor-Bio realizam ato pedindo valorização de servidores ambientais, em Belém

Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) irão realizar um ato, na tarde desta terça-feira (26), em prol da valorização dos servidores ambientais. A reivindicação busca cobrar melhorias e instalação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais dos órgãos.

O ato irá iniciar às 14h, na Base Aérea de Belém, na Rodovia Arthur Bernardes, nº 4614, bairro de Val-de-Cães, em Belém. Entre as solicitações e cobranças dos funcionários também estão outras garantias trabalhistas que precisam ser respeitadas.