Semas oferta 30 vagas em processo seletivo; inscrições estão abertas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) anunciou a abertura das inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS). O objetivo é a contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para fortalecimento das Unidades Regionais da secretaria nos municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

O processo seletivo, que disponibiliza um total de 30 vagas com possibilidade de cadastro reserva, começou a receber inscrições a partir do dia 8 de março. Os interessados têm até esta segunda-feira, 11, para realizarem as inscrições, que ocorrem gratuitamente no site www.sipros.pa.gov.br.

Os candidatos selecionados assumirão cargos de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, Técnico em Gestão de Informática e de Assistente Administrativo. A remuneração varia de R$ 1.420,00 a R$ 3.104,35, além de benefícios. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Para se candidatar, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado.

Ter no mínimo 18 anos de idade.

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Não ter condenações criminais por sentença judicial transitada em julgado ou sofrer sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público.

Estar em gozo dos direitos políticos.

Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo que concorre, conforme exigência no Anexo II.

Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atestado emitido por profissional competente.

8. Apresentar registro no Conselho de classe correspondente à função a que concorre, quando necessário para o exercício das suas atribuições funcionais.

O processo seletivo compreende três fases: análise documental e curricular, entrevista pessoal e apresentação da documentação anexada na inscrição. O edital completo com todos os requisitos e prazos está disponível no site http://www.sipros.pa.gov.br.

O resultado definitivo da entrevista e o resultado final do PSS serão divulgados no dia 27 de março. Para mais informações, consulte o edital ou entre em contato com a Semas pelo e-mail cgp.semas@gmail.com.