Macron deve ser 'recebido' com chuva em ilha de Belém; veja a previsão do tempo

O Presidente da França, Emmanuel Macron, iniciará a agenda de compromissos no Brasil por Belém, ao lado do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Governador do Estado, Helder Barbalho. Um deles é o deslocamento de barco pela Baía de Guajará, com parada na Ilha do Combu, na próxima terça-feira (26). Porém, Macron deve ser "recebido" com chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo durante a passagem do mandatário francês pela ilha de Belém, das 14h às 18h, será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C. Além disso, a intensidade de ventos prevista na capital paraense é de nível fraco ou moderado com rajadas.

Na capital paraense, sede da 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, Macron visitará a fábrica de chocolates “Filha do Combu”, onde deve assinar um acordo para reforçar a bioeconomia na Amazônia e estreitar os laços com a região.

Segundo o portal R7, Macron será recepcionado pelo governo brasileiro em Belém com uma cerimônia especial, que terá a presença de líderes comunitários e contará com um "almoço amazônico", para experimentar a culinária local. Depois de Belém, o mandatário francês segue para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde visitará a base do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e, por fim, Brasília, no Distrito Federal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)