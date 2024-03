Macron não deve comer filhote no tucupi em Belém; entenda

Todo paraense, quando recebe alguém "de fora", adora mostrar a rica culinária amazônica. Um dos pratos mais famosos e servidos, o filhote no tucupi, costuma ser um dos preferidos na hora de tentar encantar brasileiros de outros estados e estrangeiros que pisam em terras amazônicas. Com a vinda do presidente francês Emmanuel Macron à capital paraense na próxima semana, uma coisa já se pensa: será que ele experimentará nossa comida?

Nesta sexta (22), o governo federal confirmou o que o presidente europeu fará em Belém. O detalhamento da agenda confirma a participação de Macron em uma reunião em um barco na Baía do Guajará, ida à Ilha do Combu, visita a uma fábrica de chocolates e um encontro com indígenas.

Em seguida, será servido ao francês um "lanche amazônico". No entanto, ele não poderá aproveitar toda a culinária do Norte, pois, segundo a embaixada brasileira, peixe de água doce está entre as restrições alimentares do presidente.

VEJA MAIS