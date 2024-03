Macron em Belém: relembre outras autoridades que passaram pela capital paraense

Na próxima terça-feira (26), o presidente da França, Emmanuel Macron, fará a sua primeira passagem ao Brasil, a começar pela capital paraense, Belém, para debater sobre a Amazônia, ao lado do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Pará, Macron deverá visitar uma unidade de conservação e uma comunidade ribeirinha, mas a agenda segue em aberto.

A visita do presidente francês é vista como uma importante aliança entre o Brasil e a França, uma vez que o principal objetivo é estreitar as relações bilaterais entre os países em meio às divergências públicas de posições entre os presidentes, principalmente com relação ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

Com objetivos semelhantes, outras importantes figuras públicas já passaram por Belém, de modo a incluir a capital paraense em debates mais sérios e pertinentes sobre o tema, ou mesmo dar maior visibilidade ao território do Pará. Confira quais autoridades estiveram em solo paraense.

Príncipe Charles e Princesa Daiana

Há 32 anos, a princesa Diana e o Príncipe Charles desembarcaram no Pará em visita aos municípios de Belém e Parauapebas, e participaram de reuniões sobre o meio ambiente. Na capital paraense, o príncipe Charles esteve no seminário que debateu a Amazônia e também passou pelo distrito de Icoaraci, onde foi recebido pelo povo que queria vê-lo de perto.

Em Parauapebas, Charles e Diana visitaram uma mina de exploração de minério de ferro na região de Carajás, onde foram recebidos por estudantes e moradores em um centro de formação profissional. No local, Diana, muito conhecida por quebrar protocolos reais, esbanjou simpatia com o povo local e interagiu com crianças.

Os monarcas ainda plantaram uma muda de castanha-do-pará, que deu os primeiros frutos em 2019, sendo este um marco muito conhecido da família britânica real.

Princesa Diana e príncipe Charles, em visita ao Pará

Papa João Paulo II em Belém

Em 1980, Belém recebia a visita do Papa João Paulo II, que foi agraciado por uma multidão que se juntou na base aérea para assistir à chegada da autoridade católica.

A visita do Papa à capital paraense não estava prevista na agenda. No entanto, religiosos assinaram uma carta e enviaram ao Vaticano, pedindo a inclusão de Belém no roteiro de visitas no Brasil. Com o feito, tornou-se o primeiro e único Papa a visitar a Amazônia.

O papa também visitou a maior colônia de pessoas com hanseníase, em Marituba, e iria participar de uma missa na Basílica de Nazaré, mas o evento foi cancelado por uma suposta ameaça de bomba.

Foto: Carlos Borges/O Liberal

Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

Em agosto do ano passado, 2023, o ex-primeiro-ministro da Grã Bretânia e Irlanda do Norte, Tony Blair, esteve presente na capital paraense, na Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, no Hangar, organizada por mineradoras multinacionais para discurtir a sustentabilidade na Amazônia.

Na palestra concedida pela autoridade, Blair afirmou que a região amazônica tem um enorme potencial de apresentar soluções diante da causa.

Tony Blair

Iván Duque, ex-presidente da Colômbia

Também na Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, em 2023, o ex-presidente da Colômbia Iván Duque destacou a importância do investimento em inovação e a necessidade da busca pelo equilíbrio entre a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico.

Iván Duque

Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, participou da Cúpula da Amazônia, evento que ocorreu nos dias 8 e 9 de agosto de 2023, em Belém. Na ocasião, Petro defendeu a formulação de um tratado militar e judicial em conjunto para fortalecer a cooperação na região, com relação ao combate ao crime contra a Floresta Amazônica.

Petro defendeu, ainda, uma reforma do sistema financeiro global, que reduza a dependência da emissão de carbono.

Gustavo Petro

Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela

Em 2008, recebido com gritos de louvor ao socialismo, o ex-presidente venezuelano Hugo Chávez visitou Belém para assinar declarações conjuntas com a então governadora do estado, Ana Júlia Carepa.

Mais de mil integrantes de movimentos sociais receberam o político para ouvir mais um de seus inúmeros discursos considerados "revolucionários" para os grupos. "Só unidos teremos a força necessária para liberar e unir a nossa grande pátria sul-americana".

Hugo Chávez

Carolina Moita, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com