Agenda do Macron no Brasil inclui jantar com Chico Buarque e caminhada pela Avenida Paulista

Durante a passagem pelo Brasil, o presidente da França Emmanuel Macron vai dedicar parte da sua agenda para jantar com o cantor Chico Buarque, grande nome da música popular brasileira. Após o encontro, o mandatário francês deve fazer uma caminhada noturna pela Avenida Paulista, em São Paulo.

As informações sobre a agenda do chefe do Executivo da França foram divulgadas nesta sexta-feira (22), pelo Itamaraty. De acordo com a embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte, Macron costuma fazer esse tipo de atividade durante as viagens, especialmente por ser uma pessoa que gosta de se exercitar.

Emmanuel Macron ficará no Brasil no período de 26 a 28 de março. O francês iniciará seus compromissos no país em Belém, no próximo dia 26, e depois seguirá para Itaguaí (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

No Rio, Macron vai ficar hospedado na região de Copacabana, e deverá usar um helicóptero para se deslocar junto a Lula até o Complexo Naval de Itaguaí, onde são construídos submarinos de origem francesa, para assistir ao lançamento do submarino Tonelero, a ser batizado pela primeira-dama Janja da Silva.