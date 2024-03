Primeira visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil começa por Belém

O presidente francês, Emmanuel Macron, fará sua primeira visita ao Brasil para discutir sobre a Amazônia na próxima terça-feira (26), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro marca a chegada de um mandatário francês no país desde 2013, quando François Hollande esteve em território brasileiro durante a gestão de Dilma Rousseff.

Em seu segundo mandato, Macron deve visitar três cidades, começando por Belém, capital do Pará, que recebe, no próximo ano, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Posteriormente, seguirá para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde visitará a base do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e, por fim, Brasília, no Distrito Federal, ambos os locais acompanhado de Luís Inácio Lula da Silva.

A vinda de Macron ao Pará já havia sido adiantada pelo Ministro das Cidades, Jader Filho, ao Grupo Liberal no começo deste ano e confirmada pelo Planalto.

"Ele vai estar em Belém no próximo dia 26, esta é a programação, e o presidente Lula vai receber o presidente francês, onde a gente vai falar muito sobre o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)", afirmou Jader Filho, em entrevista ao programa Liberal + Notícias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)