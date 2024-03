Caça da FAB faz sobrevoos em Belém uma semana antes da vinda de Macron

Um fato que vem gerando grande curiosidade entre os moradores de Belém são os sobrevoos de um caça da Força Aérea Brasileira nos céus da capital paraense. A uma semana da tão aguardada visita do presidente francês, Emmanuel Macron, as especulações indicam que a aeronave estaria em Belém realizando treinamentos para reforçar a segurança dos presidentes. Porém, o caça Saab F-39 Gripen será atração do evento “Portões Abertos 2024”, no próximo domingo (24), na Base Aérea de Belém (BABE).

Facilmente reconhecido pela característica bandeira nacional estilizada na cauda, o F-39E pousou em Belém carregando um par de tanques de combustível externos sob as asas e mísseis de curto alcance IRIS-T, nas pontas das asas, provavelmente em versões inertes.

Esta é a primeira vez que um Gripen do Brasil é visto nesta configuração. Com os tanques, cada um com cerca de 1330 litros de combustível, o caça fez um voo direto da planta da Embraer em Gavião Peixoto (SP) até o Pará, uma distância de quase 2600 quilômetros. Para termos de comparação, o raio de combate do caça é de 1300 km, carregando seis mísseis ar-ar e um tanque externo.

Portões Abertos 2024

A atividade institucional sem fins lucrativos é uma oportunidade para estreitar os laços da sociedade paraense com a Força Aérea Brasileira (FAB). Na ocasião, o público poderá conhecer a exposição de aeronaves históricas, apreciar sobrevoos de aeronaves, exposição de aeromodelismo e de carros antigos, prestigiar atrações regionais e culturais e a apresentação da tradicional Banda de Música da Base Aérea de Belém.

Os visitantes também poderão contar com a presença de estandes institucionais e de ação social que irão atender às necessidades da população em vulnerabilidade social.

Serviço

Portões Abertos 2024

Dia: 24 de março

Horário: 9h às 16h

Local: Base Aérea de Belém - Av. Arthur Bernardes, 4614 - Val-de-Cães

Ingresso: evento gratuito

Para concorrer a sorteios de brindes, os visitantes podem doar 1 kg de alimento não perecível.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)