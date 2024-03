Governo confirma visita de Macron ao Combu, em Belém, na próxima terça (26)

O Itamaraty confirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, vai iniciar a sua primeira visita ao Brasil por Belém, com deslocamento de barco pela baía de Guajará e parada na ilha do Combu, na próxima terça-feira (26). A passagem pela capital paraense, que será sede da 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, será acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo governador do Estado, Helder Barbalho.

Na ilha, o mandatário francês conhecerá uma fábrica de chocolates reconhecida como exemplo de bioeconomia, a “Filha do Combu”, onde deve assinar um acordo para reforçar a bioeconomia na Amazônia e estreitar os laços com a região, além de se encontrar com indígenas de diversas etnias. Emmanuel Macron ficará no Brasil no período de 26 a 28 de março.

Macron será recepcionado pelo governo brasileiro em Belém com uma cerimônia especial, que terá a presença de líderes comunitários e contará com um "almoço amazônico", para experimentar a culinária local, conforme afirmou o portal R7. O presidente já adiantou aos interlocutores que não come peixe de água doce.

Após a passagem pelo Estado, Macron seguirá para Itaguaí (RJ), onde visitará um complexo naval no qual são construídos submarinos de origem francesa. No dia seguinte, o líder francês vai se reunir com Lula, em Brasília, para debater sobre questões que envolvem a relação bilateral entre os países e explicar os pontos de acordo e o posicionamento da França sobre o acordo Mercosul - União Europeia (UE).