Mauro Vieira fala em assinatura iminente do Acordo Mercosul-União Europeia

Durante a Reunião do Conselho do Mercado Comum, no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse estar otimista em relação à assinatura em breve do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia. Em seu discurso, Vieira destacou a importância estratégica do acordo para o Mercosul, enfatizando o papel do bloco sul-americano como um ator econômico global.

VEJA MAIS

O ministro ressaltou que o acordo representará um ponto de virada significativo nas relações entre as duas regiões, promovendo a integração de cadeias produtivas nos dois sentidos. Ele enfatizou os benefícios esperados para as economias do Mercosul no mercado europeu, tanto em termos de ampliação das exportações quanto na aquisição de tecnologias para aprimorar a competitividade.

Vieira também destacou a necessidade de adaptação das economias do Mercosul ao novo contexto introduzido pelo acordo com a União Europeia. Ele assegurou que a abertura comercial prevista no acordo foi negociada com cuidado, visando dar tempo suficiente para que os atores econômicos se preparassem. O ministro destacou a inclusão de salvaguardas adicionais durante as etapas mais recentes das negociações para garantir a implementação dos compromissos assumidos no Acordo Mercosul-União Europeia.