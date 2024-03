Lula e Macron encontrarão indígenas a portas fechadas: conheça os detalhes da agenda em Belém

O presidente da França, Emannuel Macron, aterrissa em Belém nesta terça-feira (26) para uma série de compromissos no Brasil, onde permanecerá até o dia 28. Essa é a primeira visita de Estado do chefe de Estado francês ao Brasil.

Encontro no barco

Macron encontrará o presidente Lula a bordo de um barco que os levará para a Ilha do Combu. Em seguida, os dois visitarão uma empresa produtora de cacau da ilha, conhecida por sua produção artesanal e sustentável.

“No momento em que o Brasil sediará a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, neste ano, bem como a cúpula da COP 30 em Belém, em 2025, essa visita dará aos dois líderes a oportunidade de compartilhar seus pontos de vista sobre os principais desafios globais, especialmente sobre as questões de proteção da biodiversidade, transição ecológica e descarbonização das economias”, informou a embaixada francesa.

Encontro com indígenas a portas fechadas

Após a visita à empresa cacaueira do Combu, os dois chefes de Estado participam de uma cerimônia em que o presidente da França concederá a honraria ‘Legião de Honra’ ao cacique Raoni Metuktire, indígena da etnia Caiapó, conhecido internacionalmente por sua luta pela preservação da Amazônia.

Após a cerimônia com Raoni, os dois mandatários encontrarão vários representantes de povos indígenas da Amazônia. Porém, segundo a embaixada da França, a reunião será a portas fechadas, sem a cobertura da imprensa.

Confira a agenda completa de Macron em Belém:

16h15: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, recebe o presidente da República em Belém.

16h30: Encontro entre o Presidente da República e o Presidente Lula a bordo de um barco para a ilha do Combu.

17h30: Visita à empresa produtora de cacau Filha de Combu.

18h15: Cerimônia em que o Presidente da República outorgará a Legião de Honra ao Sr. Raoni Metuktire, cacique do povo Caiapó.

19h: Encontro com representantes de povos indígenas (sem cobertura da imprensa)