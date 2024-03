Macron chega a Belém nesta terça para primeira visita ao Brasil

Nesta terça-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente da França, Emmanuel Macron, em Belém, para discutir assuntos de ordem ambiental em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). A estadia dos mandatários na capital paraense será pela tarde, a partir das 15:30, quando partirão para a Ilha do Combu e visitarão a fábrica de chocolates Filha do Combu, gerenciada pela empreendedora Dona Nena.

A comitiva presidencial será integrada por autoridades, como o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Transição Ecológica e Coesão Territorial da França, Christophe Béchu, e o governador do Pará, Helder Barbalho. Com Helder, a agenda ambiental deve incluir acordos de cooperação em bioeconomia e soluções voltadas para a floresta viva e os povos indígenas. Já com os ministros de Brasil e França, será assinado um acordo para desenvolvimento urbano sustentável e para cooperação em bioeconomia na região amazônica.

No Combu, Lula e Macron acompanharão a produção artesanal e sustentável do cacau da região, e também encontrarão representantes indígenas. De acordo com Dona Nena, anseios dos moradores devem ser apresentados ao líder francês durante a conversa. A visita à ilha prevê, ainda, a entrega da condecoração do líder indígena da etnia caiapó e expoente mundial da causa indígena, Raoni Metuktire, pelo presidente da França.

Primeira visita ao Brasil

Pela primeira vez no Brasil, Macron deverá passar por outras três cidades brasileiras: Itaguaí (RJ), na quarta-feira (27), para a inauguração de um submarino; São Paulo (SP), também na quarta, para participar de um fórum econômico na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); e Brasília (DF), na quinta-feira (28), onde o presidente francês deve conhecer o Palácio da Alvorada, o Palácio Itamaraty e o Congresso.

Um dos temas que devem ser discutidos na conversa entre Brasil e França é o acordo de livre comércio que envolve a União Europeia e o Mercosul. Desde 1999, são realizadas negociações nesta direção, mas a primeira proposta só foi feita em 2019. Macron já se posicionou contrário ao tratado em mais de uma ocasião, quando justificou ser “impossível” concluir as questões nas condições em que se encontravam.

Outro acordo que deve ser definido entre os países refere-se a uma cooperação internacional entre as polícias do Brasil e da França no combate ao garimpo ilegal na Guiana Francesa. O território ultramarino pertence à França e faz divisa com o estado do Amapá; região que se tornou uma forte área de crimes relacionados ao meio ambiente, nos dois lados da fronteira.