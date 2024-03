'Essa terra é um tesouro de biodiversidade", diz Macron em visita ao Combu

Baixa renda

>PRESIDENTE

RECEPÇÃO



A recepção ao presidente francês Emmanuel Macron em Belém, na tarde de ontem, foi destaque no jornal Folha de S.Paulo. O presidente Lula aproveitou a ocasião da recepção ao chefe de estado europeu para reafirmar o compromisso com a realização da COP 30 em Belém, onde o presidente brasileiro foi recebido, junto com a primeira-dama Janja, pelo prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, na base aérea de Belém. Já a viagem do presidente francês faz parte da visita oficial dele ao Brasil para tratar de temas relacionados à primeira COP que será realizada na Amazônia.



CHOCOLATE



Logo após a acolhida de Lula ao presidente francês e o deslocamento de ambos para vivenciar a experiência de provar o chocolate da fábrica Filha do Combu, que tem à frente a dona Nena, conhecida empreendedora da ilha, muitos debates começaram a circular em grupos de mensagens sugerindo que havia roteiros diferentes que poderiam ter sido ofertados ao presidente Emmanuel Macron. Porém, uma fonte explicou que a escolha se deu pelo fato de o roteiro da dona Nena reunir, na mesma experiência, a floresta, a vivência ribeirinha e um produto local conhecido mundialmente, que é o chocolate.



OPORTUNIDADE



Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, que acompanhou a visita, destacou o potencial turístico da ilha e disse que a cobertura mundial da visita de Macron é uma vitrine para que pessoas do mundo inteiro queiram fazer o mesmo roteiro visto nas matérias do presidente, sendo essa visita uma oportunidade de projetar para o mundo o turismo de Belém. Na avaliação dele, a escolha do roteiro também foi justa com o ativo do chocolate, já que há muito tempo o Pará se tornou o maior produtor de cacau do País, responsável por quase 70% da produção nacional.



POTENCIAL



Outra fonte do trade turístico acredita que mostrar esse potencial é abrir caminho para os incentivos ao turismo – com a justa inclusão de linhas aéreas e melhor acesso à região oeste do Pará, onde hoje está o berço do cacau paraense, tendo o município de Medicilândia na liderança, ostentando desde 2021 o título de Capital Nacional do Cacau, encabeçando uma lista de vários municípios como Uruará, Anapu, Brasil Novo, Placas, Altamira e Vitória do Xingu.



>MEDIDAS

TERRAS



O Ministério Público Federal (MPF) tomou uma série de medidas, ontem, para combater as reinvasões de não indígenas à Terra Indígena (TI) Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará, ocorridas no último final de semana.



FORÇA NACIONAL



O MPF pediu medidas à Justiça Federal, recomendou que o governador e o secretário de Segurança do Estado requeiram a permanência da Força Nacional na área e requisitou informações a órgãos públicos sobre quais providências já foram tomadas.



SENTENÇA



A TI Alto Rio Guamá foi reconhecida como território indígena em 1945 e homologada em 1993, e a retirada de não indígenas – a chamada desintrusão – ocorreu no ano passado, em cumprimento a sentença da Justiça Federal de 2014. Apesar de não haver possibilidade de a sentença ser cancelada, neste início de ano começaram a circular informações falsas de que os não indígenas poderiam reinvadir a área. No último final de semana, não indígenas reinvadiram a região conhecida como Vila Pepino, segundo denúncias recebidas pelo MPF.



>OUTDOORS

IMBRÓGLIO



Empresários de comunicação visual, empresas de outdoors e de instalação de painéis de LED do município de Altamira, na região oeste do Pará, continuam sem uma resposta oficial da prefeitura pela ação tomada há alguns dias, quando as empresas foram surpreendidas com a retirada das estruturas de mídia instaladas ao longo da orla da cidade, e de algumas outras ruas do centro.



CONTRATO



Mesmo sem qualquer tipo de aviso prévio, a prefeitura poderia estar amparada, não fosse a informação descoberta pelos empresários de que a própria prefeitura fechou um contrato de mais de R$ 4 milhões para a construção e instalação de 100 novas estruturas de outdoors pela cidade, para veicular suas próprias propagandas. Procurada, a prefeitura de Altamira informou que a ação já era prevista por força de uma lei aprovada há oito meses pela Câmara Municipal. A Lei 3.450/23, chamada de “Cidade Limpa”, trata da reorganização e do controle da poluição visual em Altamira.

EM POUCAS LINHAS

- Por conta da visita ilustre, ontem, os restaurantes da ilha do Combu, em Belém, decoraram suas fachadas com bandeiras da França, em homenagem ao presidente francês Emmanuel Macron, que visitou a ilha durante a tarde.



- No trajeto para a ilha, ao lado do presidente Lula, a primeira-dama Janja aproveitou para experimentar o suco de bacuri. A reação dela, segundo a comitiva, foi das melhores para o sabor do fruto amazônico.



- Já Emmanuel Macron levou na bagagem, entre os diversos presentes regionais que recebeu na visita ao Combu, as camisas dos dois maiores times paraenses: Remo e Paysandu.



- A Marmobraz lançou ontem a “Marmobraz Experience”, uma plataforma de relacionamento com clientes, arquitetos, engenheiros e construtoras que vai revolucionar o mercado de decoração e acabamento no Estado.



- Um artigo publicado na nova edição da revista científica Nature Ecology & Evolution mostra que os indígenas e as populações tradicionais são essenciais na manutenção dos ecossistemas.



- O trabalho é assinado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, do Brazil LAB, do Museu Emílio Goeldi e de outras instituições em parceria com o povo Kuikuro, do Território Indígena do Xingu, e elenca cinco experiências que integram o conhecimento ancestral com o científico e tecnológico.



- Entre elas, o monitoramento territorial no Alto Xingu e o manejo de pirarucu realizados na Amazônia.



- O conselheiro Sérgio Leão participou ontem de sua última sessão no plenário do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA).



- Ele deverá entrar com a aposentadoria compulsória por idade, imposta pela popularmente chamada “lei da bengala”, já que completa 75 anos no próximo dia 2 de abril.



- Ele nem levantou da cadeira, mas, pelos corredores, a conversa que não quer calar é sobre as dezenas de nomes que já brotam como “indicados” à vaga que será deixada por Leão.