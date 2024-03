Fotos de Lula e Macron em Belém viram 'ensaio de pré-casamento' na web; veja

O encontro do Presidente Francês, Emmanuel Macron, e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belém, na última terça-feira (26), rendeu diversas interações e comentários nas redes sociais. O mandatário francês desembarcou no Brasil pela primeira vez para uma agenda de compromissos em discussão de questões climáticas e preservação ambiental. N tarde de ontem (26), os chefes de Estado visitaram a Ilha do Combu, na capital paraense, para conhecer a fábrica de chocolate "Filha do Combu" e encontrar o líder indígena Cacique Raoni.

Durante a travessia pelo Rio Guamá, o registro dos dois se tornou um ‘ensaio fotográfico pré-casamento’ nas redes sociais por conta do belo céu da tarde como plano de fundo. “Felicidades ao casal”, brincou um perfil. “Meu álbum de ensaio de casamento precisa ser que nem o do Lula e Macron”, disse outro. Confira!

Sede da próxima Conferência do Clima da ONU, a COP 30, em 2025, Belém foi a primeira capital brasileira a ser visitada pelo presidente francês. No encontro, os presidentes da França e do Brasil anunciaram um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana, território ultramarino da França na América do Sul.

Nesta quarta-feira (27), Macron seguiu a agenda em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde lançou ao mar um submarino junto com Lula. O Presidente Francês ainda visitará São Paulo para um encontro com investidores brasileiros.

