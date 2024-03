Lula condecora Macron com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, e presidentes assinam acordos

Durante sua visita de Estado ao Brasil esta semana, o presidente francês Emmanuel Macron foi agraciado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto de condecoração foi oficializado através do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28), enquanto Macron se encontrava em Brasília para uma série de compromissos, incluindo uma reunião e almoço com Lula e outras autoridades.

A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi estabelecida pelo imperador D. Pedro I em 1822, inicialmente como Ordem Imperial do Cruzeiro. Desde 1932, essa honraria é exclusivamente destinada a personalidades estrangeiras, sendo considerada a mais alta condecoração que um cidadão não-brasileiro pode receber.

Macron foi recebido com honras de chefe de Estado ao chegar ao Palácio do Planalto no início da tarde de quinta-feira. Após uma breve cerimônia de boas-vindas na Praça dos Três Poderes, ele se dirigiu ao prédio do governo federal, onde foi recebido por Lula e pela primeira-dama Janja da Silva. Uma reunião bilateral entre os dois líderes foi realizada, seguida pela imposição da honraria. Posteriormente, os presidentes fizeram declarações à imprensa antes de seguirem para um almoço no Palácio do Itamaraty.

VEJA MAIS

Durante a visita de Macron ao Brasil, estão previstas a assinatura de diversos acordos conjuntos. A agenda do presidente francês incluiu uma visita à cidade de Belém, onde ele e Lula participaram de eventos na Floresta Amazônica, encontrando-se com líderes indígenas. Na ocasião, o cacique Raoni Metuktire foi condecorado com a ordem do cavaleiro da Legião de Honra da França.

No Rio de Janeiro, Macron e Lula estiveram presentes no lançamento do submarino Toneleiro, resultado de uma parceria entre Brasil e França no Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Além disso, o presidente francês participou do Fórum Econômico Brasil-França em São Paulo, onde expressou suas opiniões sobre as negociações entre o Mercosul e a União Europeia.