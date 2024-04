Vasco emite nota após fala machista do técnico Ramón Díaz à árbitra do VAR

Em uma postagem feita nas redes sociais, o Vasco lamentou e pediu desculpas pela fala machista do treinador Ramón Díaz durante uma coletiva de imprensa realizada após a derrota contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro , na última quarta-feira (18).

“O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas”, reforçou o comunicado.

O treinador disse que era “complicado” que uma mulher decidisse algo no VAR em relação à partida contra o Grêmio, pela 1ª rodada do Brasileirão, que ocorreu no último domingo (14).

“Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas”, declarou o técnico argentino.

VEJA MAIS

Após a rápida repercussão, Ramon se retratou e disse que sua fala foi “mal interpretada”. “Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante, como é a participação do VAR no futebol. Se se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção”, retratou-se Ramón Díaz.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)