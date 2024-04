Técnico do Vasco faz comentário machista após derrota do time no Brasileirão

O treinador Ramón Díaz, após o jogo entre Bragantino e Vasco, fez críticas à arbitragem tanto dessa partida quanto da estreia da equipe no Brasileirão. Em comentários machistas, o técnico argentino expressou que é "complicado que uma mulher decida no VAR", referindo-se à atuação de uma árbitra na partida contra o Grêmio.

"Sobre os árbitros, não posso comentar muito. Temos o VAR. No último jogo em casa, uma senhora interpretou um pênalti de forma diferente. O futebol é diferente, especialmente quando o VAR é comandado por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, sob tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro deveria marcar um pênalti para o nosso ponta. Que bate e leva, não sei se foi pênalti", declarou Ramón.

A reclamação de Ramón refere-se a um lance no jogo contra o Grêmio, aos quatro minutos do segundo tempo, que gerou debate na cabine do VAR. Na ocasião, Galdames reclamou de falta do zagueiro Rodrigo Ely, do Grêmio, dentro da área. Após revisar a jogada, Daiane Muniz, responsável pelo VAR no jogo, inicialmente considerou um pênalti, mas depois voltou atrás e não recomendou a revisão.

Quanto à partida contra o Bragantino, Ramón Díaz afirmou que ambas as equipes tiveram oportunidades para vencer. Ele destacou que o Vasco competiu bem, mas enfatizou a importância de conquistar pontos, especialmente no início do campeonato.

"Sabemos que eles têm um bom contra-ataque, jogadores rápidos, mas também enfrentaram dificuldades. Foi um jogo intenso, com ambas as equipes tendo chances de vencer. O Vasco competiu, e isso é o mais importante. A equipe jogou mais relaxada, mais tranquila, competindo. Precisamos conquistar pontos. Não gosto de perder, gosto de obter resultados - especialmente no início", concluiu.