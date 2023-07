Comentários machistas de narrador causam polêmica em transmissão da Copa do Mundo Feminina

A transmissão da partida entre Austrália e Irlanda, válida pela Copa do Mundo Feminina, realizada pelo canal SBS, causou controvérsia devido aos comentários machistas do narrador australiano David Basheer sobre a meia Katrina Gorry. Durante o jogo, Basheer afirmou que a "maternidade não enfraqueceu o espírito competitivo" da jogadora australiana, gerando duras críticas por parte dos espectadores.

Katrina Gorry se tornou mãe em 2021 e, após um período afastada dos gramados para se dedicar à maternidade, retornou ao futebol. No entanto, os comentários do comunicador levantaram questionamentos sobre a forma como a maternidade é percebida no esporte, e se a mesma declaração seria feita a um homem que se tornasse pai.

A questão da maternidade no futebol também foi abordada por Alex Morgan, uma das principais jogadoras da seleção americana. Mãe desde 2020, Morgan compartilhou em entrevista à revista People que a maternidade contribuiu para sua evolução como atleta.

Segundo a atacante, a experiência da maternidade a levou a adaptar seu estilo de jogo e se tornar uma jogadora mais "equilibrada". Ela ressaltou que, mesmo após o retorno, não se sentiu super rápida imediatamente, mas aprendeu a utilizar outros recursos para se posicionar melhor em campo.

Morgan destacou a importância de encontrar espaços e converter chances em gol com mais eficiência, demonstrando como a maternidade influenciou positivamente sua performance no futebol.

Alex Morgan é mãe de Charlie, de 3 anos, e Katrina Gorry é mãe de Harper, que comemorará seu segundo aniversário em breve. As declarações das jogadoras reforçam a necessidade de combater estereótipos e valorizar as conquistas e habilidades das atletas, independentemente de suas experiências como mães. O debate em torno do papel da maternidade no esporte ganha cada vez mais relevância, enfatizando a importância de promover a equidade de gênero e o respeito no mundo esportivo.