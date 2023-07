Suíça e Espanha vencem no segundo dia de Copa do Mundo Feminina; veja os destaques

A Copa do Mundo Feminina 2023 teve sequência com o segundo dia de disputas, na madrugada desta sexta-feira (21), na Austrália e na Nova Zelândia. Três partidas movimentaram a competição e trouxeram fatos novos à madrugada esportiva nos dois países da Oceania. Vamos aos destaques:

Canadá 0x0 Nigéria - Grupo B

No primeiro jogo da noite, Canadá e Nigéria protagonizaram um duelo equilibrado e terminaram com um empate de 0 a 0. A partida, realizada em Melbourne, na Austrália, teve momentos de destaque, principalmente com a goleira Nnadozie, que defendeu um pênalti cobrado por Sinclair e assegurou o empate para a seleção nigeriana.

A artilheira Sinclair, conhecida por ser a maior goleadora da história do futebol em Copas, tanto feminino quanto masculino, teve um início amargo na competição, desperdiçando a chance de marcar e se tornar a primeira jogadora a balançar as redes em seis edições distintas do torneio.

Suíça 2x0 Filipinas - Grupo A

No Grupo A, a Suíça mostrou seu favoritismo e venceu as Filipinas por 2 a 0. Bachmann e Piubel marcaram para as europeias.. A partida começou com maior volume de jogo para as suíças, mas foi a equipe filipina que teve a primeira chance de abrir o placar. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou impedimento na jogada.

Aos poucos, a Suíça impôs sua superioridade e conquistou a vitória, contando com a contribuição do VAR novamente para marcar um pênalti e, consequentemente, o primeiro gol da partida. Com esse resultado, o time europeu assume a liderança do Grupo A.

Espanha 3x0 Costa Rica - Grupo C

No Grupo C, a Espanha iniciou sua jornada em busca do título mundial com uma goleada de 3 a 0 sobre a Costa Rica. A equipe espanhola demonstrou um grande volume de jogo, garantindo a vitória com gols de Del Campo (contra), Aitana Bonmatí e Esther González, todos anotados em um intervalo de seis minutos.

O destaque individual ficou por conta da atacante Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do mundo, que iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo na reta final do confronto.