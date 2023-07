Copa do Mundo Feminina: Brasil estreia contra o Panamá, que joga pela primeira vez o Mundial

A seleção brasileira vai enfrentar uma equipe estreante em sua primeira partida na Copa do Mundo Feminina de 2023. A seleção panamenha, classificada após uma repescagem, quer surpreender na competição e a atacante Karla Riley já afirmou que a equipe fará de tudo para vencer.

A seleção do Panamá se classificou para a Copa do Mundo Feminina de 2023 após vencer o Paraguai e a seleção de Papua-Nova Guiné na repescagem. A equipe enfrentará o Brasil na próxima segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália.

Segundo a atacante panamenha, ela e as companheiras de time não impõem limites as suas metas e sempre buscam alcançar o melhor patamar possível. Além disso, a jogadora afirmou que a equipe entrará em campo com um único objetivo: vencer. “O Brasil sempre foi o Brasil, a terra do futebol. As expectativas são grandes, mas faremos todo o possível para vencer”, declarou.

Ela também afirmou que disputar a Copa do Mundo Feminina é um motivo de orgulho, tendo em vista as muitas dificuldades que a seleção enfrenta: o Panamá não tem liga de futebol feminino e os últimos resultados da seleção em amistosos não foram bons.

Em cinco jogos, foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra a seleção de Gibraltar. Apesar dos resultados ruins, a atacante panamenha vê uma evolução com o aprendizado conquistado nas partidas: “Os amistosos nos ajudam na parte física, tática, mental, emocional. Cada um deles serviu de algo para melhorar para o primeiro jogo”, completou.

Grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2023

Além do Panamá, a seleção brasileira ainda enfrentará a França e a Jamaica, equipes que compõem o Grupo F da competição. A seleção jogará contra o Panamá no dia 24, contra a França no dia 29 e contra a Jamaica no dia 2 de agosto.

As brasileiras chegam com duas vitórias em amistosos internacionais: uma contra a Alemanha, por 2x1, e uma goleada contra o Chile, por 4x0.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)