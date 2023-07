Abertura da Copa do Mundo Feminina: Confira o horário e onde assistir

A estreia da Copa do Mundo Feminina 2023, disputada na Austrália e Nova Zelândia, está cada vez mais perto. Nesta quinta-feira (20), o estádio Eden Parl, em Auckland, Nova Zelândia, recebe a cerimônia de abertura do torneio.

O evento terá como atrações musicais as artistas Benee, da Nova Zelândia, e Mallrat, da Austrália, que compuseram a música oficial da Copa do Mundo Feminina: “Do It Again”. O evento também conta outras atrações que representam e celembram a cultura local.

VEJA MAIS

Além de ser palco de abertura do torneio, o estádio Eden Parl receberá o primeiro jogo da competição, entre Nova Zelândia e Noruega, às 4h (horário de Brasília); confira o horário e onde assistir

Horário

O evento de abertura da Copa do Mundo acontece duas horas antes da partida entre Nova Zelândia e Noruega, prevista para às 4h (horário de Brasília), no mesmo estádio, o Eden Park.

Local

O Estádio Eden Park recebe a cerimônia e a primeira partida da competição por ter a maior capacidade do país. Nele, serão disputados jogos da fase de grupos, oitavas, quartas e semifinal da competição mundial.

Onde assistir

A transmissão ao vivo do evento e da partida ficará disponível no canal Cazé TV, no YouTube. Os canais da Globo também transmite a programação com informações da seleção brasileira e momentos únicos do evento.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)