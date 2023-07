Copa do Mundo Feminina 2023 é a primeira da Seleção Brasileira sem estrelas no uniforme

Falta apenas uma semana para o Seleção Brasileira estrear na Copa do Mundo Feminina de 2023, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia. E o uniforme da equipe brasileira também está “estreando” no Mundial: é a primeira vez que a equipe feminina disputa a competição sem as cinco estrelas de Mundiais conquistados pelo masculino.

Mas a decisão de tirar as estrelas do uniforme não é recente. Foi em 2020, em um amistoso contra o Equador, que as jogadoras estrearam o uniforme pela primeira vez sem estrelas conquistadas pela equipe masculina. Na época, a jogadora Andressinha falou sobre a decisão.

“Acho que o Brasil é reconhecido como país do futebol, muito por todas as coisas que eles [equipe masculina] conquistaram, pelos grandes jogadores, mas agora acho que é um momento diferente, né? A gente vai conquistar nossa estrela, vamos carregar a estrela que a gente for conquistar, acho que é muito legal isso e a gente vai se sentir mais confortável com essa situação”, disse.



Agora, no primeiro Mundial sem as estrelas no uniforme, as jogadoras devem disputar a competição com a tradicional camisa amarelinha e o segundo uniforme em um azul supremo, com um design inspirado na Amazônia, com folhas tropicais concentradas na manga. Na parte interna das camisas ainda contam com um grafismo especial em homenagem à “mãe natureza”.

O uniforme produzido em parceria com a fornecedora de material esportivo Nike, foi estreado na partida contra a Inglaterra na decisão da Finalíssima em abril deste ano. Na época, a atacante Debinha, que foi convocada pela técnica Pia Sundhage para o Mundial, afirmou que o uniforme é a oportunidade das meninas escreverem a própria história no futebol.

“O Mundial deste ano será extremamente importante para nós, vamos iniciar o novo capítulo na Seleção, com a possibilidade de escrever uma nova história dentro e fora de campo. Já ficamos muito felizes em 2019, mas agora, em 2023, sabemos que temos ainda mais o que mostrar e conquistar”, afirmou.

A Seleção Brasileira feminina estreia contra o Panamá na próxima segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.