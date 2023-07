Premiação recorde aguarda a campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023; veja valores

A premiação destinada à seleção vencedora da Copa do Mundo Feminina de 2023 alcançará um valor recorde de US$ 15,7 milhões. Esse montante representa quase quatro vezes o valor pago na edição anterior, em 2019, quando a premiação foi de US$ 4 milhões. A Fifa, entidade máxima do futebol, anunciou que distribuirá um total de US$ 110 milhões (equivalente a R$ 527 milhões na cotação atual) em prêmios para as equipes participantes do torneio.

Além disso, esta será a primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina em que as jogadoras receberão prêmios individuais apenas por sua participação no torneio, prática comum no futebol masculino. As 736 atletas inscritas poderão receber valores que variam de US$ 30.000 a US$ 270.000, dependendo da fase em que suas seleções forem eliminadas.

A Fifa também anunciou que as jogadoras terão as mesmas condições de serviço, acomodações e voos oferecidos aos jogadores das seleções masculinas durante a Copa do Mundo no Catar. Esses esforços estão alinhados com o objetivo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de igualar as premiações entre homens e mulheres até 2027.

A Copa do Mundo Feminina de 2023 será co-sediada pela Austrália e Nova Zelândia, ocorrendo de 20 de julho a 20 de agosto. Com um novo formato, a competição contará com a participação de 32 seleções. Desde a criação do torneio em 1991, a melhor campanha da seleção brasileira foi em 2007, quando conquistaram o vice-campeonato contra a seleção alemã. O elenco brasileiro, liderado pela técnica sueca Pia Sundhage, é considerado o nono mais valioso entre todas as equipes que participarão da Copa do Mundo deste ano.