Copa na madrugada: veja dicas de como acompanhar o Mundial Feminino sem prejuízo às horas de sono

A Oceania, continente que vai receber a Copa do Mundo Feminina a partir desta quinta-feira (20), está cerca de 13 horas à frente do horário de Brasília. Isso significa que as partidas do Mundial vão ocorrer nas noites, madrugadas e manhãs do Brasil. Ficar acordado para assistir o maior evento do futebol para mulheres pode ser um desafio para quem gosta de esporte, mas que pode ser superado com a orientação certa.

Para ajudar quem vai "madrugar" acompanhando o Brasil na Copa, assim como outras das maiores seleções do mundo, o Núcleo de Esportes de O Liberal conversou com a médica Maria Claudia Oliveira, especialista em Medicina do Sono, que deu dicas para os fãs do esporte. Segundo ela, é possível conciliar o sono com a Copa, mas devem ser tomados alguns cuidados.

Maria Cláudia Oliveira vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Pará aponta os principais problemas relacionados ao sono. (Cristino Martins / O Liberal)

Quero ver um jogo pontual pela madrugada, o que fazer?

Segundo a especialista, o grande truque para não prejudicar a saúde nesses casos é desregular o ciclo de sono o mínimo possível. Ela recomenda que o torcedor acorde minutos antes da partida e, após o jogo, tente manter a rotina de atividades normais. Ela explica que, tomando essa medida, o corpo voltará ao ritmo normal no dia seguinte.

Inglaterra, uma das favoritas ao título, vai estrear na Copa de madrugada (ADRIAN DENNIS/AFP)

"Eu sugiro que, no dia seguinte, o torcedor mantenha os horários normais das atividades. Vale também dar algumas dicas, como evitar telas à noite, não abusar da cafeína e, se houver a oportunidade, fazer uma atividade aeróbica leve, como meia hora de bicicleta ou caminhada. Também é recomendado um cochilo durante a tarde, mas que não deve passar de 40 minutos. À noite a pessoa deve dormir no horário habitual, para não quebrar o ritmo do corpo", explicou.

Como acordar cedo para ver os jogos do Brasil?

A Seleção Brasileira teve uma tabela mais "fácil" para quem mora no Brasil. Ao contrário de outras seleções, a Canarinha jogará por volta das 7h (horário de Brasília) na primeira fase da competição. Perguntada sobre dicas para quem quer acordar mais cedo e acompanhar a Seleção, a especialista disse que o ideal seria a realização de uma preparação com dias de antecedência.

Brasil estreia pela manhã, contra o Panamá (Sam Robles / CBF)

"O ideal é que você vá, nas noites anteriores, antecipando o seu horário de dormir, em cerca de 20 ou 30 minutos, e acordando mais cedo. Assim você vai adaptando seu relógio biológico para dormir mais cedo e acordar mais cedo. Quando tentamos antecipar isso de forma abrupta você deita na cama e não consegue dormir. Essa é a condição ideal pra que você possa acordar mais cedo e desempenhar suas atividades de forma adequada", disse.

Fãs estão ansiosos com o início do torneio

Com a proximidade do torneio, vários fãs de futebol já estão reprogramando suas rotinas para acompanhar o Brasil nos jogos do Mundial. Quem está apreensiva para o início da Copa é a jovem Paula Silva, de 17 anos. Ela, que também é jogadora de futebol, disse que vai se esforçar para acordar mais cedo e acompanhar as comandadas da técnica Pia Sundhage.

"Irei fazer esforço para acompanhar todos os jogos. Eu gosto muito de acompanhar o futebol feminino. Sei que será muito difícil acompanhar as partidas sem bater o sono, mas vou fazer um esforço. A saída vai ser dormir mais cedo, pra acordar cedo e acompanhar as meninas", contou.

Assim como as jogadoras do Brasil, Paula também disputará um Mundial este ano. Neste mês, ela e outras meninas de um colégio particular de Belém, viajam para Marrocos onde vão representar o Brasil na Copa do Mundo escolar de futebol feminino. As expectativas da jovem para o torneio são boas, assim como as da Seleção na Oceania.

"As minhas expectativas são grandes. Venho treinando e me esforçando para que eu possa ajudar a minha equipe, representar bem o Brasil e, quem sabe, trazer uma medalha para casa. Com as meninas da Seleção, a minha expectativa também é grande. Espero uma boa campanha do Brasil, pois temos um ótimo time feminino e temos tudo para conseguir um bom resultado na Copa do Mundo", disse.