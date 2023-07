Seleção Feminina vence a China por 3 a 0 em amistoso realizado em Gold Coast, na Austrália

Em preparação para a Copa do Mundo Feminina, o Brasil venceu o amistoso contra a China, realizado pela manhã desta quinta-feira (13), em Gold Coast, Austrália. O treino jogo foi marcado por 3 a 0, com gols de Luana, Kathellen e Rafaelle.

Supervisionado pela técnica Pia Sundhage, o duelo teve três tempos de 30 minutos e é um dos testes e rodízios do elenco marcados na agenda de preparação para o Campeonato Mundial, que inicia no dia 20 de julho.

Na equipe, as atacantes Marta, Geyze e Bia ficaram de fora da partida para evitar sobrecarga. Tainara foi poupada e Nycole continua em recuperação de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso entre Brasil e Chile, no início do mês.

“Muito importante estar jogando, estar num ambiente muito competitivo. O jogo foi bom, tem muita coisa pra ver e melhorar. Acredito que depois que a gente assistir o jogo e analisar tudo, a gente vai ver os pontos que precisam melhorar. Acredito que tem muita margem de evolução", afirmou a zagueira Lauren.

No Grupo F, o Brasil aguarda a estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho em uma partida contra o Panamá, em Adelaide. Depois, o time de Pia Sundhage enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane, e encerra a fase de grupos contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)