Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/07) pela Copa do Brasil

As equipes Palmeiras x São Paulo disputam nesta quinta-feira (13/07) o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo?

A partida Palmeiras x São Paulo pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime, a partir das 20h00 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x São Paulo chegam para o jogo?

O São Paulo chega com vantagem para a partida com o Palmeiras, após ter vencido a primeira partida do confronto em casa, por 1x0.

Além disso, a equipe vive um bom momento no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O tricolor paulista já está classificado para as quartas de final da competição internacional, não perde a quatro jogos e ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro.

Já o Palmeiras tem sofrido com alguns problemas extra-campo e não ganha há três jogos: são dois empates, contra Athletico-PR e Flamengo, além de uma derrota, justamente para o São Paulo. O Verdão ocupa a 5ª posição do Brasileirão e joga a primeira partida das oitavas de final da Libertadores somente em agosto.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Méndez (Pablo Maia), Gabi Neves, Wellington Rato (Alisson) e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 13 de julho de 2023, 20h00