Com ausência de Marta, Pia Sundhage fecha treino tático da Seleção Feminina pela primeira vez

A Seleção Brasileira feminina realizou mais um treino nesta quarta-feira (12), em Gold Coast, focando na parte tática da equipe. Com a abertura de apenas 15 minutos de atividade para a imprensa, permitido pela técnica Pia Sundhage, foi constatada a ausência da camisa 10, Marta, que está se recuperando de desconfortos na coxa esquerda.

A atacante havia treinado normalmente na prática anterior, mas foi poupada para aliviar o desgaste físico, mas a reclamação não deve ser uma preocupação para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, no dia 24, contra o Panamá.



O objetivo do treino fechado com as outras jogadoras foi treinar a bola parada. Além disso, o auxiliar Anders Johansson passou orientações para as atletas, que estudaram minuciosamente as folhas expostas na saída do vestiário, que focavam em posicionamento no escanteio defensivo, principalmente, e falta lateral defensiva, com destaque para bola aérea.

Na quinta-feira (11), o Brasil realizará um jogo treino contra a China, que já está no resort onde a Seleção Canarinha está hospedada. A partida, que acontecerá de portas fechadas para a imprensa e torcida, deve começar às 12h, horário local. O trabalho servirá para Pia Sundhage encaminhar a escalação para a estreia do Brasil, em Adelaide.