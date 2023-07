Copa do Mundo 2023: conheça 5 jogadoras em destaque no futebol feminino

A Copa do Mundo 2023 começa nesta quinta-feira (20) reunindo nomes que podem se tornar grandes promessas no esporte. Entre os destaques que entrarão em campo no Mundial na Nova Zelândia estão Duda Sampaio, Lena Oberdorf e Linda Caicedo. Conheça estas e outras jogadoras que prometem deixar sua marca neste campeonato.

Duda Sampaio

Revelada pelo América-MG aos 16 anos, Duda é um dos destaques entre as atletas da seleção brasileira. Em dois anos de atuação no time mineiro, a jogadora marcou 14 gols em 22 jogos, venceu uma copa Belo Horizonte e um Campeonato Mineiro. Entre 2019 e 2021, passou pelo Cruzeiro e, na temporada de 2022, foi transferida para o Internacional, onde marcou quatro gols e prestou 11 assistências.

Lena Oberdorf

Atuando como meio-campista no Wolfsburg, a jogadora de 20 anos é considerada um dos grandes talentos do futebol atual na Alemanha. No currículo, Oberdorf acumula títulos pelo desempenho em campo, como o de jogadora revelação na Champions League 2022 e na Eurocopa 2022. Além dos jogos pelos campeonatos locais, a alemã participou da Copa do Mundo de 2019 como reserva e atuou em quatro jogos.

Maika Hamano

Com apenas 19 anos, a japonesa natural de Osaka foi destaque na Copa do Mundo Sub-20 de 2022. No Mundial, ganhou a Bola de Ouro e a Chuteira de Prata, ajudando o Japão a conquistar o título de vice-campeão, ficando atrás apenas da Espanha. Após a participação no Sub-20, Hamano assinou um contrato de quatro temporadas com o Chelsea e atualmente está emprestada ao Hammarby.

Alyssa Thompson

Thompson tem 18 anos e é considerada a sucessora da atacante Megan Rapinoe, que irá se aposentar após o Mundial deste ano. A norte-americana fez sua estreia internacional com apenas 17 anos durante um amistoso em setembro, contra a Inglaterra. Ano passado, Thompson atuou em 11 partidas pelo Angel City e foi um dos destaques na Copa Sub-20.

Linda Caicedo

Linda, de 18 anos, se destacou após ter sido considerada uma das jogadoras responsáveis por levar a equipe da Colômbia às quartas de final da Copa do ano passado. Além deste, a atacante também brilhou nos gramados durante o Mundial do Sub-17 e foi considerada a melhor jogadora da Copa América 2022.