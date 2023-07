Pia Sundhage escala Geyse como titular em jogo-treino fechado da Seleção Feminina

Nesta segunda-feira(17), a Seleção Feminina participou de um jogo-treino contra a seleção masculina sub-15 de Queensland, em Gold Coast, Austrália. Na escalação inicial de Pia Sunhage, Marta continuou sendo poupada da partida devido à lesão na coxa esquerda e a surpresa foi Geyse Ferreira como titular no ataque, substituindo Bia Zaneratto.

Além de Geyse, a técnica manteve a escalação como a mesma do treinamento de domingo: Lelê, Antonia, Rafaelle, Kathellen, Tamires, Luana, Ary Borges, Kerolin, Adriana, Geyse e Debinha começaram o jogo-treino.

Pia Sundhage colocou Rafaelle e Kathellen como dupla de zaga, Lauren, Monica e Rafaelle na defesa e também treinou a cobrança de pênaltis. No segundo tempo de três realizados, a técnica pediu, através da segurança da CBF, que a imprensa brasileira se retirasse enquanto a escalação era feita e o placar marcava 0 a 0.

No time adversário, o brasileiro Matheus Mota, de 15 anos, ficou emocionado ao encontrar Marta e falou sobre a dificuldade em tomar a bola das jogadoras. “Foi muito bom. É impossível tirar a bola delas com um, dois toques. Foi muito legal jogar contra elas. Muito boa experiência”, contou o brasileiro com dupla nacionalidade.

O jogo-treino fez parte da preparação final da Seleção em Gold Coast. Na terça-feira (18), a equipe treina às 10h (horário local), e depois segue para Brisbane, cidade sede do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. A estreia da Seleção Brasileira na competição será na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, em Adelaide.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)