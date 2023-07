Goalball: atletas do Brasil estreiam com duas vitórias no Mundial de Jovens; saiba o que é o esporte

A seleção brasileira juvenil de goalball feminino estreou muito bem no Campeonato Mundial de Jovens, que ocorre em São Paulo (SP). A equipe, que é a atual campeã do torneio, venceu a Alemanha por 7 a 5 e a Coreia do Sul por 14 a 4 em jogos disputados na quadra multiuso do CT Paralímpico Brasileiro.

Já os meninos da seleção brasileira não tiveram o mesmo desempenho em sua estreia no torneio sub-19. Na busca pelo primeiro ouro da categoria na competição, a equipe perdeu o primeiro jogo para a Polônia, por 11 a 3, mas conseguiu a recuperação e venceu os Estados Unidos por 15 a 9.

A competição, que terá jogos até a próxima quarta-feira (19), conta com seis times na categoria masculina (Brasil, Polônia, Israel, Estados Unidos, Quênia e Coreia do Sul) e sete times na feminina (Brasil, Alemanha, Austrália, Turquia, Quênia, Coreia do Sul e Israel). Todas as equipes jogam entre si, avançando para as semifinais as quatro melhores colocadas em suas categorias. O chaveamento ocorre da seguinte maneira: 1º colocado joga contra o 4º melhor time, enquanto as seleções que ficaram na 2º e 3º colocação se enfrentam para decidir a última vaga na final.

Esta é a 9ª edição do Mundial de Jovens, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, com a chancela da Federação Internacional de Esportes para Cegos. A seleção brasileira feminina conta com uma medalha de ouro - conquistada na última edição do torneio, em 2019 - além de uma prata (2013) e dois bronzes (2009 e 2017). Já a seleção brasileira masculina tem três medalhas de prata (2009, 2017 e 2019) e uma medalha de bronze (2013).

As partidas podem ser acompanhadas presencial e gratuitamente no CT Paralímpico Brasileiro, que fica localizado no KM 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP).

O que é o goalball?

O goalball é um esporte paralímpico desenvolvido especificamente para pessoas com deficiência visual. Criado na década de 1940, é disputado por duas equipes de três jogadores cada, que se enfrentam em uma quadra com as linhas e gols demarcados em alto-relevo para permitir a orientação tátil dos jogadores. A bola utilizada possui guizos internos, permitindo que os atletas localizem sua posição auditivamente.

O objetivo é arremessar a bola com força e precisão para marcar pontos no gol adversário, ao mesmo tempo em que defendem seu próprio gol. O esporte proporciona uma plataforma poderosa para que pessoas com deficiência visual se destaquem no cenário esportivo e inspirem outros ao redor do mundo.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)