Copa do Mundo Feminina: segunda anfitriã, Austrália vence Irlanda diante de mais de 75 mil pessoas

A Austrália enfrentou dificuldades na estreia da Copa do Mundo feminina devido à ausência de Sam Kerr, uma baixa de última hora devido a uma lesão na panturrilha. Mesmo sem sua principal estrela, as Matildas conseguiram uma vitória apertada por 1 a 0 contra a estreante Irlanda nesta quinta-feira (20), no estádio Olímpico de Sydney, marcando o início do grupo B do torneio.

O gol da vitória foi marcado por Steph Catley, porém, ficou evidente que a equipe sentiu a falta de sua jogadora-chave. Mesmo diante de mais de 75 mil torcedores, as australianas tiveram dificuldades em superar a bem organizada defesa das irlandesas no primeiro tempo. Com maior posse de bola, as anfitriãs tiveram apenas uma chance real de gol quando Gorry arriscou um chute de longa distância nos acréscimos.

O cenário mudou logo no início do segundo tempo, quando Sheva derrubou Raso dentro da área, e a árbitra brasileira Edina Alves marcou pênalti a favor da Austrália. Catley mostrou habilidade e converteu a penalidade com categoria, colocando a equipe da casa em vantagem no placar.

Apesar disso, nos minutos finais, a Irlanda ganhou confiança e pressionou em busca do empate. Nos acréscimos, Connolly cobrou uma falta perigosa rente ao travessão, e a goleira Arnold fez uma intervenção crucial, espalmando a bola com a ponta dos dedos para evitar o gol de empate das estreantes.

Mesmo com a vitória, a Austrália teve que enfrentar a adversidade da ausência de sua estrela, o que trouxe desafios inesperados à equipe. Agora, as Matildas terão que se adaptar e se preparar para os próximos desafios na Copa do Mundo feminina, buscando superar as adversidades e alcançar o sucesso no torneio.