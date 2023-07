Abertura da Copa do Mundo Feminina bate recorde de público; veja as imagens

O jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina registrou um feito histórico, ao atrair o maior público já visto na modalidade. A partida vencida pela Nova Zelândia por 1 a 0 contra Noruega, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (20), no icônico Eden Park contou com 42.137 torcedores. O número é um novo recorde de público em jogos de futebol realizados no país da Oceania.

Abertura Copa do Mundo Feminina ANDREW CORNAGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Saeed Khan / AFP ANDREW CORNAGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ABBIE PARR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANDREW CORNAGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO RAFAELA PONTES/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANDREW CORNAGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

As expectativas para esta edição do torneio não param de crescer. Na quarta-feira anterior, a Fifa compartilhou sua previsão otimista de que este ano a Copa do Mundo quebrará recordes de público nos estádios. Até o momento, foram comercializados mais de 1,375 milhão de ingressos para as 64 partidas do Mundial, que será disputado tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, culminando no dia 20 de agosto.

VEJA MAIS

O entusiasmo da torcida também se refletiu na estreia da outra anfitriã, a Austrália, que venceu a Iralanda também por 1 a 0, em Sydney. Os ingressos para o duelo no Stadium Australia, num total de mais de 80 mil, foram esgotados.

Com essa atmosfera, a torcida presente no Eden Park testemunhou uma partida histórica para a Nova Zelândia, que surpreendeu a Noruega e conquistou sua primeira vitória na história das Copas do Mundo Femininas. O cenário promissor e a paixão do público certamente farão desta edição do torneio um momento inesquecível para o futebol feminino mundial.