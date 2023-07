Goleira da Seleção, Bárbara apaga fotos com ex-namorada após ela começar relacionamento com um homem

A goleira Bárbara, da Seleção Brasileira, decidiu apagar as fotos que tinha com a ex-namorada de sua conta no Instagram. A decisão veio após a ex, Karina Fogaça, assumir relacionamento com o empresário Djonatan e sempre compartilha momentos românticos com seu novo affair.

Internautas logo perceberam que ela nunca postava tantas fotos enquanto namorava com a goleira. Por outro lado, Bárbara estava constantemente fazendo declarações e publicando fotos com a ex-amada.

Mesmo com a recente exclusão, a goleira ainda deixou uma única postagem ao lado de Karina, de março de 2022, o que deixou seus seguidores curiosos. Atualmente, seu perfil na rede social é gerenciado por uma equipe de assessoria, tendo um caráter mais profissional.

A goleira do Flamengo e da Seleção Brasileira foi convocada para a Copa do Mundo Feminina de 2023 no mesmo dia que decidiu se afastar das redes sociais por tempo indeterminado.

A convocação de Bárbara dividiu opiniões, devido o seu desempenho ruim nas últimas temporadas. O mundial iniciou nesta quinta-feira (20), mas o Brasil só jogará no dia 24, próxima segunda-feira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)