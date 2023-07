Copa do Mundo Feminina muda horário de agências bancárias; veja as alterações

Com a participação da Seleção Brasileira feminina na Copa do Mundo 2023, os bancos estarão operando em horário especial de atendimento presencial nas agências. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências abrirão uma hora mais tarde nos dias de jogos marcados para às 8 horas (horário de Brasília). Essa medida segue a política já adotada durante os jogos da Copa do Mundo masculina.

Confira o horário diferenciado de expediente bancário nos dias em que a Seleção jogará às 8h

Nos Estados com horário igual ao de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h.

Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h.

Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 15h.

Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília), o atendimento ao público será das 12h às 18h.

Cada banco adotará sua própria política para os colaboradores que não trabalham em agências. Quando os jogos forem realizados mais cedo, sem impactar o horário normal de funcionamento das agências bancárias, não haverá necessidade de alteração no expediente.

O Brasil joga às 8h na próxima segunda-feira (24), contra a seleção de Panamá. Nesta primeira fase, a Seleção joga às 7h no sábado (29) e na quarta-feira, dia 2 de agosto, contra França e Jamaica, respectivamente.

Essa mudança está em conformidade com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.

Durante os dias de jogos da seleção brasileira, os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, bem como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

Banco Central também se ajusta

O Banco Central também realizou ajustes nos horários das publicações do Boletim Focus e dos Indicadores Econômicos durante o período em que a seleção brasileira estará em campo na Copa do Mundo Feminina. O governo publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma portaria que estabelece o regime de compensação das horas de trabalho para os servidores públicos que desejarem acompanhar os jogos da Seleção.

Em nota, o BC informou que a publicação do Relatório Focus, anteriormente prevista para 24 de julho, foi adiada para o dia 25, às 8h30.

Já os Indicadores Econômicos Selecionados, que estavam previstos para o dia 2 de agosto, serão divulgados no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 14h30. Esses indicadores fornecem informações atualizadas sobre o fluxo cambial, o Índice de Commodities Brasil (IC-Br) e as operações de swap cambial.