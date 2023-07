Escalação da Seleção Feminina: Marta deve continuar na reserva em estreia do Brasil na Copa

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo Feminina 2023, que será sediada na Austrália e Nova Zelândia, a escalação da seleção brasileira comandada por Pia Sundhage deve ter Marta no banco de reservas.

O Brasil entra em campo na próxima segunda-feira (24), em partida contra o Panamá pelo Grupo F, que também inclui França e Jamaica.

Nos jogos-treinos da seleção para a competição, a camisa 10 tem feito trabalhos separados do grupo principal devido a um desgaste em sua coxa esquerda. Pia Sundhage, técnica da seleção, afirmou que usará Marta de diversas formas na Copa, não apenas como titular. O resultado dos jogos definirão a posição da alagoana.

Até o momento, a defesa é o setor mais definido com Letícia, Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires. No meio-campo, a disputa continua entre Luana e Duda Sampaio. Por fim, tendo Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana, e o ataque com a titular Debinha ao lado de Geyse, que vem disputando a vaga com Bia Zaneratto.

Possível escalação da Seleção Brasileira

Defesa: Letícia, Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires;

Meio-campo: Luana; Ary Borges, Kerollin e Adriana;

Ataque: Debinha e Geyse.

O vazamento de imagens e informações dos treinamentos em grupo é uma das preocupações da CBF no momento. O campo da equipe em Brisbane, na Austrália, está coberto com um pano preto, como feito em Gold Coast. Nesta quinta-feira (20), a imprensa tem acesso a apenas 15 minutos dos treinos.

