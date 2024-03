R70: "Nossas ações têm poder de influenciar positivamente e negativamente”, diz Danilo, jogador CBF

Gastos

Ministérios da Fazenda e Planejamento anunciaram o bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento em relatório bimestral.

Imposto

Proprietários de veículos com final de placas 44 a 64 têm até a próxima segunda-feira para pagar o IPVA com descontos.

Danilo da Seleção Brasileira. (J.Bosco)

"Nossas ações têm um poder maior de influenciar positivamente e negativamente.”

Danilo, capitão da seleção brasileira, refletiu sobre o machismo na sociedade e o papel dos jogadores de futebol após as condenações de Robinho e Daniel Alves por estupro.

MADEIRA

EM QUEDA

O primeiro bimestre do ano fechou com as exportações de madeira em baixa. Balanço divulgado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) mostrou uma retração de 2,79% em valor e 10,9% na quantidade exportada em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas internacionais movimentaram cerca de US$ 35 milhões e mais de 35 mil toneladas foram comercializadas. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino da madeira paraense, concentrando 40% do total obtido com as vendas.

DIREITO

COLETÂNEA

O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF); e a ex-procuradora geral do MPF, Raquel Dodge estão na lista de autores que terão textos publicados na obra “Magníficas Mulheres: Mulheres do Sistema de Justiça”. A publicação está sendo preparada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP). As professoras Maria Berenice Dias e Alice Bianchini, referências do mundo jurídico brasileiro, também participarão da coletânea que faz parte de uma série coordenada por Denise Mendes, Giussepp Mendes e Jeferson Bacelar.

BÚFALOS

PARCERIA

O Sebrae estuda uma parceria na cidade de Soure, arquipélago do Marajó, com a fazenda Mironga, da família Gouvêa, para a instalação de um curso superior de bubalinocultura, com o objetivo de oferecer formação a todo o time de criadores, como capatazes, médicos veterinários, zootecnistas e técnicos em agropecuária. Se fechada, a parceria vai atender a demanda de produtores que hoje respondem por cerca de 700 mil cabeças de búfalos nos campos do Marajó, e mais cem espécies de gramíneas naturais, já que as práticas de criação desses animais ainda são mais experimentais do que científicas.

AVANÇO

O curso pretende promover um avanço significativo na criação, engorda, abate e na produção do leite para a fabricação do queijo de búfala, muito apreciado no mercado nacional e externo.

EXTINÇÃO

ESTRATÉGIA

Parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Ministério Público do Meio Ambiente, Arquidiocese de Santarém e a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) permitiu a visita de uma equipe da Unaerp para conhecer os laboratórios da Ufopa e ajudar a proteger do atual alto risco de extinção a espécie Uncaria tomentosa, popularmente conhecida como unha-de-gato.

ESPÉCIE

A estratégia orientada pela professora Ana Maria Soares Pereira, do departamento de Biotecnologia Vegetal da Unaerp, é guardar mudas desta espécie.

FÁBRICA

As mudas já estão sendo preparadas na “Biofábrica Maniva Tapajós”, sob a responsabilidade da professora Eliandra Sia, por meio do trabalho da aluna Camila Vitória de Sousa Rodrigues, do curso de Biotecnologia, bolsista do Programa Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão (PEEX). A vinda da pesquisadora da Unaerp foi promovida pelo Grupo de Extensão FarmaFittos, coordenado pelo professor Wilson Sabino, do Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa.

PÁSCOA

RAMOS

Neste domingo de Ramos, que antecede o domingo de Páscoa, em memória da entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, a Arquidiocese de Belém, além da missa nas 104 paróquias, fará sua parte na “Coleta Nacional da Solidariedade”, ação da Igreja Católica do Brasil, pelo encerramento da Campanha da Fraternidade 2024. Como gesto concreto, os recursos arrecadados na coleta são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha.

ARRECADAÇÃO

Do total da arrecadação, 60% ficarão no Pará, e serão aplicados em ações de caridade da Arquidiocese, que este ano destinará os recursos obtidos para a Pastoral do Surdo, com mais de 20 anos de existência na Igreja Católica de Belém.

CAMPANHAS SOCIAIS

Já os 40% restantes vão para o Fundo Nacional da Solidariedade, para uso de campanhas sociais no Brasil, conforme direcionamento da Coordenação de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Em Poucas Linhas

➞A startup Composta Belém, associada ao Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, realiza neste domingo, de 8h às 12h, uma ação de limpeza dos rios. A coleta de resíduos, às margens do rio Guamá e dos igarapés Tucunduba e Combu, será feita de maneira voluntária por estudantes universitários de áreas como meio ambiente, oceanografia, engenharia sanitária e administração, além de cooperativas de reciclagem e remadores. A ação em Belém é realizada em parceria com o projeto Blue Keepers, que integra a plataforma de ação no combate à poluição do oceano e bacias hidrográficas.

➞A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou nesta semana o mapa dos principais temas que devem dominar a Agenda Legislativa do Agro em 2024. Ao todo, tramitam nas duas casas do Congresso – Câmara e Senado – cerca de seis mil projetos de lei “que têm impacto na produção rural e na vida dos produtores”. Desse total, a CNA anunciou que vai dar prioridade a 65 propostas.

➞A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza amanhã, a partir das 8h, na praça Batista Campos, a “Caminhada Down”, que faz parte da programação especial em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. Além da Sespa, a ação tem parceria da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Associação de Mãos Dadas Cromossomo 21, o Grupo Viver com Alegria, familiares de pessoas com Síndrome de Down, entre outras instituições parceiras.



➞ A Biblioteca Pública Arthur Vianna lança na segunda-feira, 25, a terceira edição do Concurso de Quadrinhos. O tema será “Mudanças Climáticas na Amazônia”. O concurso vai premiar cinco participantes com impressos de seus trabalhos, contendo as obras finais para livre circulação e comercialização.