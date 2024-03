Vai ter luta! Popó aceita desafio e promete arrebentar ex-campeão do UFC

Após várias provocações de Vitor Belfort, o ex-campeão mundial de Boxe Acelino Popó Freitas aceitou o desafio e irá enfrentar o ex-lutador do UFC no ringue em evento promovido pelo Fight Music Show (FMS). Tudo começou quando Belfort criticou Popó por lutar com Kleber Bambam, que não é um lutador profissional e afirmou que Acelino não tinha o respeito dele. A luta ainda não tem data para acontecer.

VEJA MAIS

No início da noite desta quinta-feira (21), Popó postou um vídeo nas redes sociais para confirmar o desafio e disse que vai ser fácil “arrebentar” Belfort. "Eu vivo recebendo vários desafios, um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que tá apagado, na merda, no mundo da luta ninguém gosta desse cara, insuportável, vem me desafiando, falando besteira, começou falar da minha vida pessoal. Ele começou igual o Bambam e vai acabar igual ao Bambam. Eu aceito seu desafio e vou te pegar, pode aguardar. Eu vou lutar agora sábado aqui com um cara canhoto igual você, vou quebrar ele todo pra você ver como vai ser fácil te arrebentar", afirmou.

Antes de encarar e vencer Kleber Bambam, Popó nocauteou o humorista Whinderson Nunes. O ex-lutador Vitor Belfort se aposentou dos octógonos em 2018.

Confira o vídeo