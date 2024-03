Popó confirma presença em show de comemoração de 10 anos de carreira de Rebeca Lindsay

O campeão mundial de boxé Acelino Popó Freitas estará em Belém no próximo sábado, dia 9 de março, para a comemoração de 10 anos de carreira da cantora Rebeca Lindsay.

O esportista gravou um vídeo divulgado pela cantora conhecida pela participação no programa The Voice. O campeão disse que foi convidado por uma hamburgueria para os 10 anos de carreira de Rebeca Lindsay e que estará lá presente.

Rebeca irá comemorar os 10 anos de carreira solo, em uma festa na casa de shows Dubai Eventos, antigo Amazônia Hall. O evento promete ser uma celebração com as presenças de atrações especiais como a aparelhagem Rubi, I Love Pagode, Thiago Costa e Júlio Cézar (Nosso Tom).

Rebeca Lindsay fará uma retrospectiva da jornada musical, apresentando uma seleção de canções que marcaram sua trajetória. Os ingressos podem ser adquiridos pelas Lojas Chilli Beans, em todos os shoppings, e no site seustickets.com.

POPÓ - Acelino Popó Freitas, mais conhecido como Popó, é tetracampeão mundial de boxe e supercampeão mundial unificado. O esportista ganhou os apelidado de "Mão de Pedra" e "Estrela do Nocaute" pela sequência de 29 vitórias por nocaute consecutivas.

Popó foi tetra campeão em duas categorias: super-pena e leve. Ele é o brasileiro que mais conquistou títulos mundiais na história do boxe, com títulos nas quatro principais organizações do mundo: WBO, WBA, WBC e IBF.

Recentemente, Popó tem participado de eventos de exibição como o Fight Music Show (FGS) em lutas contra influenciadores digitais como Whindersson Nunes e o fisiculturista Bambam. Em ambos, Popó venceu a luta contra Bambam em um nocaute em menos de um minuto.

SERVIÇO: Show de 10 Anos de carreira Rebeca Lindsay

Data: sábado, dia 9 de março

Local: Dubai Eventos (antigo Amazônia Hall) - na Avenida Augusto Montenegro, 981 - Parque Verde, Belém

Ingressos: Lojas Chilli Beans, em todos os shoppings, e no site seustickets.com.