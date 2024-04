Após rumores de luta com Popó, Vitor Belfort se pronuncia: “fake News”

Após a afirmação feita pelo tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas, de que enfrentaria Vitor Belfort no Fight Music Show 5, na última segunda-feira (15) o ex-bicampeão de UFC postou um vídeo nas redes sociais desmentindo o lutador.

Em sua conta pessoal do Instagram Belfort esclareceu “Que papo é esse? Até onde eu sei, seu empresário não entrou em contato com o meu para falar sobre negócios. O que o Popó postou é fake news. A luta não foi assinada...”, declarou Belfort.

Segundo o ex-campeão, foi solicitado que o pugilista lhe concedesse as mesmas condições estabelecidas no combate entre Popó e o fisiculturista Kleber Bambam.

“Se o Popó não ficar pipocando e amarelando com esse negócio do peso. Eu já falei que o máximo que eu posso baixar é 88,9kg. Popó, aceita logo a luta. Faz o que tu tinha falado, cada um vem no seu peso, lembra?”, rebate o atleta

Em lutas de boxe, Vitor Belfort enfrentou grandes nomes como Evander Holyfield, ex-campeão mundial dos pesos-pesados e Ronaldo "Jacaré" Souza, campeão do UFC em 2016.

Popó possui 41 lutas durante a carreira, 34 delas por nocaute, o que lhe rendeu o apelido de “Estrela do nocaute”. O pugilista é o brasileiro com mais títulos mundiais da história do boxe sendo tetracampeão pelas vitorias de 1999, 2002, 2004 e 2006.