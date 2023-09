Lukinhas volta à UTI após acidente de moto e família divulga campanha para ajudar no tratamento

Desde o último dia dos pais, a família do meia Lukinhas convive com a ausência do homem e pai de família, após ele se acidentar de motocicleta parar na UTI do hospital regional de Paragominas. Por conta do agravado estado de saúde, uma campanha solidária está sendo realizada na internet, com o objetivo de ajudar o tratamento do atleta, que ainda terá muito tempo de tratamento pela frente, até um possível retorno aos gramados.

Campanha solidária em prol da vida do meia Lukinhas. (Divulgação)

Em contato com a esposa do atleta, o Núcleo de Reportagem de O Liberal apurou que o quadro dele ainda requer muitos cuidados e um tempo indeterminado para o retorno às atividades diárias. Segundo ela, o quadro de Lukinhas é variável e no momento se inclina para um maior cuidado. "Ele fraturou o fêmur da perna direita, passou oito dias em coma induzido, acordou ainda grogue, melhorou, mas houve a piora do quadro e ele retorno para a UTI", explica Luene, que hoje se desdobra entre os cuidados com a família e o trabalho.

Por conta disso, ele tem tido dificuldades em conduzir todas as obrigações e ainda assim prover a renda familiar. A família de Lukinhas reside no bairro Jaderlândia, em Paragominas. Foi para lá que o atleta se deslocou após a campanha da Tuna Luso na Série D, no qual Lukinhas era um dos titulares. Com o fim da linha para os tunantes, o jogador voltou para casa, mas no dia dos pais acabou sofrendo um grave acidente envolvendo duas motocicletas.

"Foi no dia dos pais. A gente estava vindo de um bairro onde eu trabalhava. Eu estava trabalhando, depois encontrei com ele. Quando estávamos indo embora de um evento, eu estava na moto com a minha filha e ele em outra. No local do acidente estava bem escuro e o rapaz da outra moto que chocou com ele estava sem farol e invadiu a nossa pista. Estávamos indo na nossa mão, mas infelizmente ele apareceu e os dois bateram muito forte", conta Luene.

Depois da batida Lukinhas foi levado ao hospital onde permanece até o momento e sem previsão de alta médica, daí a necessidade da campanha solidária que circula na internet, para ajudar a família. "Eu agradeço muito às pessoas que estão ajudando. Estamos em uma situação complicada, pois ele voltou para a UTI e eu também preciso trabalhar, mas tenho que cuidar da família e providenciar as necessidades dele, então toda ajuda é bem-vinda. Além disso, peço muitas orações para ele e para os que precisam", comentou.

Carreira

Lucas de Paulo Pinto, o Lukinhas, é natural de Paragominas. O jogador passou pelo Remo em 2020, onde conquistou o Campeonato Paraense daquela temporada e o início da Série C. O jogador chamou a atenção após se destacar no Parazão, com a Tuna e o Bragantino, em 2019.

Atualmente, Lukinhas está na quinta passagem pela Tuna Luso. O jogador também já vestiu as camisas de Vila Rica, Ypiranga-AP, Ipatinga-MG, Velo Clube-SP, Castanhal, Parauapebas e Itupiranga. Em 2023, disputou o estadual deste ano pelo Itupiranga e a Série D pela Lusa.