Lateral do Capitão Poço está vivo e morte foi anunciada de forma equivocada, diz preparador físico

O lateral-esquerdo Lucas Cunha da Silva, o Caroço, do Capitão Poço, não morreu e continua hospitalizado. A informação foi dada, neste sábado (2), pelo preparador físico do clube, Robertinho Costa. Aos 20 anos, o jogador disputa a Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha. A informação da morte dele havia sido confirmada pela própria assessoria do clube e divulgada à imprensa.

O jogador estava com o atacante Leilton, companheiro de equipe, quando a moto se chocou com um carro na quinta-feira (31). Em um vídeo, o preparador físico Robertinho Costa informou que, na sexta-feira (1º), por volta das 20 horas, a família de Lucas informou ao clube que a equipe médica que estava de plantão havia informado a eles que o atleta havia sofrido uma morte cerebral.

E, por essa razão, o clube divulgou essa notícia. “Hoje pela manhã, quando os pais do Caroço chegaram ao hospital, para autorizar o desligamento dos aparelhos e a doação dos órgãos, uma nova equipe médica chegou dizendo que havia descartado a morte cerebral do atleta e que iria fazer uma nova bateria de exames para constatar ou não a morte cerebral. Por isso nós viemos aqui pedir desculpas a todos e enfatizar que continuemos rezando e pedindo as bênçãos de Deus e a intercessão da Virgem Maria pelo nosso atleta para que, se for vontade do Pai, logo, logo ele esteja de volta conosco aqui”, disse o preparador físico.

Ele acrescentou: “Ressaltamos que todas as informações que são postadas no Instagram do clube, e que o clube repassa para a imprensa, são as informações que recebemos diretamente dos familiares dos nossos atletas que estão no hospital com ele. E só postamos também com autorização desses familiares”.