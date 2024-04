Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo no Parazão; confira

O Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para o clássico Re-Pa do Campeonato Paraense. O duelo contra o Remo ocorre no próximo domingo (7), no Mangueirão, e é válido pelo primeiro jogo da final do Parazão. Na última quarta-feira (3), os times se enfrentaram pela Copa Verde e ficaram no empate.

Os ingressos do lado do Paysandu estão sendo vendidos a partir de R$ 60 para a arquibancada. Além disso, há a opção de cadeira, que custa R$ 120, e o Lounge Bicolor, custando R$ 200.

Os torcedores bicolores podem comprar os bilhetes nas lojas físicas do Paysandu ou por meio do site IngressoSA.com.

Promoção

Assim como o Remo, o Paysandu também disponibiliza a "casadinha" para os torcedores, ou seja, na compra de ingressos para os dois jogos da final, o torcedor vai ter um desconto.

Para as arquibancadas, na compra dos bilhetes, os dois saem por R$ 100. Já a "casadinha" para o setor das cadeiras vai custar R$ 200.

Estudantes possuem direito a meia-entrada, mediante a apresentação da carteira ou comprovante de escolaridade. Já idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças de até 6 anos incompletos têm acesso a gratuidade.

Para isso, é necessário apresentar carteira de identidade e laudo médico, para PCDs, e a presença dos responsáveis das crianças de até 6 anos.

As meias-entradas devem ser retiradas nesta sexta-feira (5), a partir das 9h até às 18h, na bilheteria da Curuzu. Já as gratuidades estarão disponíveis na sala de segurança do estádio.

Pontos de vendas dos ingressos

Vendas Online: IngressoSA.com.

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal

De segunda a sexta-feira das 09:00hs às 18:00hs.

Sábado das 09:00hs às 15:00hs

Loja Lobo / Parque Shopping / Boulevard / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

De segunda-feira a domingo das 10:00hs às 22:00hs.

Estádio DA CURUZU - BILHETERIAS CHACO E CURUZU:

De segunda a sexta-feira das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs até 18:00hs.

Sócio torcedor

Sócio Diamante poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 04/04/2024, a partir das 10h, até dia 04/04/2024 as 22h.

Sócio Platina poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 04/04/2024, a partir das 10h, até dia 04/04/2024 as 22h.

Check-in será iniciado no dia 04/04/2024, a partir das 17h, até 48h antes do início da partida.

Sócio Ouro poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 04/04/2024, a partir das 20h, até dia 04/04/2024 as 22h.

A compra deverá ser feita de maneira exclusiva nas lojas lobo